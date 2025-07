Colombia, boom di attacchi con droni esplosivi nel 2025

agenzia

Al vaglio una legge per regolamentarne l'uso e controllarli

BOGOTÀ, 30 LUG – Il ministro della Difesa della Colombia, Pedro Sánchez, ha dichiarato che gli attacchi con droni carichi di esplosivi attribuiti ai gruppi armati nel paese sudamericano sono aumentati del 138% nei primi sei mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Accompagnato dal ministro delle Tecnologie, dell’Informazione e delle Comunicazioni, Julián Molina, per presentare in Parlamento un progetto di legge sull’uso dei in Colombia. Sánchez ha dettagliato che le forze dell’ordine e i civili sono stati vittime nei primi sei mesi del 2025 di 162 attacchi con droni commerciali adattati ad uso militare per portare e lanciare cariche esplosive. “Questo evidenzia la necessità imperiosa di stabilire un quadro normativo per l’importazione, la fabbricazione, la commercializzazione, l’acquisto, la registrazione, l’uso, il possesso, il porto, il trasporto, la sorveglianza e il controllo dei droni”, ha detto questo pomeriggio Sánchez. Il progetto di legge stabilisce che sia il ministero delle Tecnologie, dell’Informazione e delle Comunicazioni ad autorizzare l’uso dei droni, oltre a creare un quadro normativo per la regolamentazione integrale di questo tipo di apparecchi non pilotati e controllati a distanza. “Regoleremo questo spazio affinché gli apparecchi che raggiungono un volo medio o alto abbiano la licenza corrispondente e definiremo come si potrebbe bloccare la frequenza dei droni che sono usati per scopi malevoli”, ha dichiarato il ministro Molina.

