Colombia, chiuse 6.263 scuole in 6 anni per calo delle nascite

Anche ragioni economiche tra le cause del fenomeno

BOGOTA, 17 OTT – Negli ultimi sei anni, in Colombia sono state chiuse complessivamente 6.263 scuole, di cui 3.817 (60,9%) pubbliche e 2.446 (39,1%) private: è quanto rileva il rapporto ‘Chiudere le porte: la realtà della chiusura delle scuole in Colombia’, preparato dal laboratorio di Economia educativa dell’Università javeriana di Bogotá. Lo studio, elaborato sulla base di dati del ministero dell’Istruzione e del Dipartimento amministrativo nazionale di statistica, tra gli altri, ha evidenziato che la chiusura degli istituti è legata a ragioni demografiche ed economiche. Da un lato c’è la diminuzione delle nascite, al punto che nel 2023 se ne sono registrate appena 510.748, il dato più basso degli ultimi 12 anni. Dall’altro ci sono i problemi finanziari, poiché il calo delle nascite e la migrazione dei colombiani ha portato molte scuole a non essere più in grado di coprire i costi operativi.

