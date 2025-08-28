Colombia, condannato a 7 anni il giovane sicario di Uribe Turbay

agenzia

Il 15enne resterà in una struttura protetta per la rieducazione

BOGOTÀ, 27 AGO – Il giovane sicario che il 7 giugno ha attentato alla vita del precandidato presidenziale colombiano del partito Centro Democratico (di destra), il senatore Miguel Uribe Turbay, è stato condannato a sette anni da un giudice specializzato in minori. Lo rende noto il sito del quotidiano di Bogotà, El Tiempo. Il ragazzo, di 15 anni, aveva sparato con una pistola Glock ad Uribe Turbay nel quartiere El Golfito di Bogotá, colpendolo alla testa e a una gamba alla fine di un comizio elettorale. Il senatore è poi deceduto l’11 agosto scorso in ospedale. Il minore, arrestato a due isolati dal luogo dell’agguato, si trova sotto stretto controllo nel búnker della Procura generale, in attesa di essere trasferito in una struttura di rieducazione gestita dal programma statale Benessere familiare (Bienestar Familiar in spagnolo). La sua condanna tiene conto della minore età e prevede progetti specifici di reinserimento sociale anche perché, durante le indagini, il giovane sicario ha collaborato con la Procura fornendo informazioni utili per catturare altri sei presunti responsabili dell’omicidio, tutti ora sotto processo.

