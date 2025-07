Colombia, condannato il padre dei ‘bambini della giungla’

agenzia

Riconosciuto colpevole di violenza sessuale sulla figliastra

FLORENCIA, 07 LUG – Il tribunale di Florencia, la città dell’Amazzonia colombiana più popolosa con oltre 180mila abitanti, ha condannato per abuso sessuale contro la sua figliastra Manuel Ranoque, padre dei bambini salvati nella giungla dopo un incidente aereo. Lo rende noto il sito del quotidiano locale El Tiempo, precisando che la pena sarà stabilita nella prossima udienza. Il processo penale giunto oggi a sentenza ci ricorda che la vittima era la maggiore dei quattro bambini salvati nell”Operazione speranza’, dopo l’incidente aereo del 1 maggio 2023 in cui morì la loro mamma, il pilota del Cessna e un leader indigeno. La ricerca, guidata dall’allora generale dell’aeronautica Pedro Sánchez che oggi è il ministro della Difesa, durò 40 giorni e il loro ritrovamento grazie al cane Wilson, poi scomparso nella giungla e mai più ritrovato, commosse la Colombia e il mondo intero. Ranoque è in carcere dal 2023, dopo che la Procura generale colombiana lo aveva accusato di atti sessuali in una riserva indigena con una minorenne di 14 anni e accesso carnale violento, fatti iniziati nel 2020 ed entrambi aggravati dal fatto che la bambina abusata fosse la sua figliastra.

