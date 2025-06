Colombia, la procura chiede la condanna per ex presidente Uribe

agenzia

Sarebbe il mandante di falsi testimoni contro il senatore Cepeda

BOGOTÀ, 24 GIU – La Procura generale della Colombia ha chiesto che l’ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) sia condannato per i reati di frode processuale, corruzione in atti giudiziari e corruzione, durante le arringhe finali del processo in corso contro di lui. Uribe avrebbe usato falsi testimoni o tentato di cambiare le dichiarazioni di altri per accusare un senatore di sinistra. “Oggi, con pieno rispetto delle garanzie processuali, l’ente fiscale si presenta per richiedere in modo chiaro e fermo un verdetto di condanna contro il cittadino Álvaro Uribe Vélez, in qualità di determinatore delle condotte di frode processuale, corruzione in azione penale e corruzione”, ha affermato la procuratrice Marlene Orjuela davanti a Sandra Liliana Ortiz, la giudice che dovrà emettere la sentenza. Orjuela ha sostenuto che le prove presentate durante il processo, che includono dalle dichiarazioni dei testimoni fino alle intercettazioni legali, dimostrerebbero che l’ex presidente “ha ideato, promosso e sostenuto una strategia orientata a manipolare il corso della strategia legale, utilizzando terzi con l’obiettivo deliberato di fare ritrattare testimoni chiave”. Il caso di Uribe era iniziato con una sua denuncia in cui accusava il senatore di sinistra, Iván Cepeda, di raccogliere testimonianze false e incriminatorie contro di lui tra i detenuti delle carceri colombiane. Quando la Corte Suprema di Giustizia ha indagato sul caso ha scoperto che era il contrario, ovvero che l’ex presidente intendeva accusare il congressista, il quale cercava prove dei presunti legami di Uribe con gruppi paramilitari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA