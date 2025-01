Colombia, Laura Sarabia è la nuova ministra degli Esteri

agenzia

Sostituisce Murillo ed è la più giovane cancelliera del Paese

BOGOTÀ, 20 GEN – L’avvocato Laura Sarabia, la persona più vicina al presidente colombiano Gustavo Petro, sarà la nuova ministra degli Esteri del Paese sudamericano dal primo febbraio, in sostituzione del cancelliere uscente, Luis Gilberto Murillo. E anche la più giovane in questo ruolo, essendo nata a Bogotà nel 1994. Lo hanno confermato oggi fonti della presidenza colombiana sia all’agenzia spagnola Efe sia al settimanale colombiano Semana. Negli ultimi due anni Sanabria è diventata la persona più fidata di Petro, curandone l’agenda ed essendo la persona di collegamento degli altri ministri con il presidente colombiano. Il viceministro degli Esteri, Jorge Rojas, sarà il nuovo direttore del Dipartimento amministrativo della Presidenza della Repubblica, in sostituzione di Sarabia. L’uscita di scena di Murillo dal ministero degli Esteri colombiano era attesa da settimane, dopo le vacanze di dicembre in cui si è consultato con la sua famiglia. E poi ha informato il presidente Petro delle sue dimissioni in un incontro privato alla Casa de Nariño. Questa mattina si è dimesso il ministro colombiano delle Comunicazioni, Mauricio Lizcano, mentre nel primo rimpasto ministeriale del 2025, secondo i media colombiani, dovrebbero essere sostituiti anche i ministri degli Interni Juan Fernando Cristo, dell’Ambiente Susana Muhamd, della Salute Guillermo Alfonso Jaramillo, e delle Miniere e dell’Energie Andrés Camacho che, come Murillo, avrebbero intenzione di candidarsi alle elezioni legislative e presidenziali del prossimo anno. La legge colombiana prevede infatti che non possa candidarsi chi abbia ricoperto un incarico pubblico con portafoglio nei 12 mesi precedenti la registrazione.

