Colombia, l’Ue condanna le violenze dell’Eln nel Catatumbo

agenzia

'Cessino subito gli attacchi indiscriminati contro i civili'

BOGOTA, 23 GEN – Le ambasciate dell’Unione europea e dei suoi Stati membri presenti in Colombia hanno condannato la violenza scatenata dal gruppo guerrigliero Esercito di liberazione nazionale (Eln), nella regione del Catatumbo (nord-est), pur avvertendo che continueranno a sostenere pace locale. “Esortiamo urgentemente tutti i gruppi armati non statali coinvolti in questi conflitti a ridurre l’escalation e a cessare immediatamente le ostilità e gli attacchi indiscriminati molto gravi che colpiscono la popolazione civile”, ha affermato la rappresentanza Ue in una dichiarazione rilasciata a Bogotà. I ;;Ventisette hanno inoltre condannato che ci siano state 21 vittime negli scontri avvenuti in questi giorni nel dipartimento di Guaviare (sud) tra fazioni dissidenti delle estinte Farc e ricordato che il diritto umanitario internazionale è “incondizionato e vincolante per tutti gli attori armati”. In meno di una settimana, secondo il settimanale venezuelano Semana, gli scontri avrebbero provocato oltre cento morti e circa 36 mila sfollati.

