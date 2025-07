Colombia, migliorano le condizioni del senatore Miguel Uribe

agenzia

Al via la riabilitazione per il politico vittima di un attentato

BOGOTÀ, 14 LUG – Dopo oltre cinque settimane in coma indotto a seguito dell’attentato subito a giugno, migliorano le condizioni del senatore colombiano e pre-candidato alla presidenza Miguel Uribe. Lo riferisce un bollettino ufficiale in cui medici dell’ospedale Fundación Santa Fe annunciano che procederanno alla riduzione della sedazione, passo che apre la strada a un progressivo recupero. “Negli ultimi giorni il paziente ha mostrato una risposta clinica favorevole e stabile, confermata dalle recenti immagini diagnostiche e dagli interventi medici e chirurgici”, si legge nel comunicato in cui si annuncia che “è stato avviato il protocollo di neuro-riabilitazione”. Nonostante i progressi, la prognosi resta riservato. Uribe, esponente del partito conservatore Centro Democrático, è stato ferito da tre colpi di pistola alla testa e alle gambe durante un comizio nel quartiere Modelia di Bogotá in un attacco che ha riacceso i timori legati alla violenza politica nel Paese. Per il caso sono state già arrestate cinque persone, tra cui un 15enne, ritenuto l’autore materiale dell’agguato, trovato in possesso della pistola Glock utilizzata nel tentato omicidio.

