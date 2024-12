Colombia, ordine d’arresto di 3 giorni per ministro della Salute

agenzia

Non ha sospeso la commercializzazione di un pesticida nocivo

BOGOTÁ, 16 DIC – Il terzo tribunale penale di Bogotá, la capitale della Colombia, ha ordinato l’arresto per tre giorni del ministro della Salute, Guillermo Jaramillo, così come il pagamento di una sanzione economica, per aver disatteso una sentenza di tutela, un’azione giuridica per proteggere i diritti fondamentali. Secondo il tribunale, il ministro non ha sospeso la commercializzazione di un pesticida, né ha rispettato l’ordine all’Istituto Colombiano Agropecuario di stabilire i meccanismi per la sostituzione di quella sostanza con un altro tipo di prodotto alternativo. Il tribunale ha anche ammonito Jaramillo che le sanzioni imposte oggi verranno ripetute tutte le volte necessarie, nel caso in cui non venga rispettata la sentenza. Inoltre, ha inviato alla Procura Generale copia della decisione e delle prove raccolte affinché si stabilisca se sia necessario aprire un procedimento giudiziario contro il ministro per disobbedienza agli ordini dei giudici, in questioni così sensibili come l’uso di componenti chimici che implicano rischi per la salute.

