Colombia, Petro annuncia il ritorno delle fumigazioni aeree

Glifosato contro coltivazioni di coca dove si attacca l'Esercito

BOGOTÀ, 08 SET – In seguito al recente sequestro di 45 militari nel dipartimento del Cauca, il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato che nelle aree dove la popolazione civile ostacola o attacca l’Esercito torneranno le fumigazioni aeree contro le coltivazioni di coca. “Dove la cittadinanza attacca l’Esercito ci sarà fumigazione aerea”, ha scritto Petro su X riferendosi a quella che definisce “una tattica mafiosa” di usare civili contro le forze armate. Il rapimento di questo fine settimana si somma ad altri due episodi recenti: il sequestro di 30 militari nel dipartimento di Guaviare e il fuoco appiccato a due soldati in quello di Putumayo. Le fumigazioni aeree, sospese dopo una serie di sentenze della Corte costituzionale, erano state il principale strumento contro la coltivazione illegale di coca. La decisione di Petro arriva a pochi giorni dall’annuncio statunitense sul possibile ritiro della certificazione della Colombia come Paese che lotta contro il narcotraffico, rende noto il quotidiano El Tiempo. Il presidente ha sottolineato che la misura non mira a colpire civili, ma a liberare le comunità dal controllo delle mafie, e ha precisato che il ritorno del glifosato sarà regolato dal Consiglio colombiano degli stupefacenti.

