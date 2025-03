Colombia, Petro annuncia referendum per riforme lavoro e salute

agenzia

Il presidente colombiano attacca l'opposizione in Senato

BOGOTÀ, 11 MAR – Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha annunciato che sottoporrà a referendum le riforme della salute e del lavoro, dopo l’affossamento della seconda poche ore prima in Parlamento. Lo riportano i media colombiani. Il presidente ha accusato i membri del Congresso dell’opposizione di avere bloccato entrambe le riforme. “Il blocco istituzionale è una dittatura contro il voto popolare e al blocco istituzionale si risponde con una democrazia reale, e la democrazia reale la decide il popolo”, ha detto Petro. Il futuro delle riforme del lavoro e della salute dovevano essere discusse dalla settima Commissione del Senato ma, dopo che otto parlamentari hanno firmato per l’archiviazione della prima, il presidente ha indicato che ricorrerà al referendum per farle approvare entrambe. “L’unica cosa che proponevo è che i medici specializzandi avessero uno stipendio. L’unica cosa che proponevo è che i contratti di apprendistato per i giovani nel loro primo impiego avessero uno stipendio giusto e non sfruttamento. Questo è ciò che la settima Commissione ha cercato di far naufragare con gli inganni. La Commissione, nella sua maggioranza, ha deciso di ingannare il Governo, la Camera dei Deputati che ha fatto un grande lavoro e che ha cercato consensi e il popolo lavoratore della Colombia. Hanno deciso di difendere il ricco Epulone e non Gesù, il falegname”, ha detto Petro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA