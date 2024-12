Colombia, un sistema anti-droni per difendersi dalla guerriglia

agenzia

Il governo annuncia l'acquisizione della nuova tecnologia

BOGOTÀ, 30 DIC – Il ministero della Difesa della Colombia si doterà di un nuovo sistema tecnologico per rilevare e neutralizzare gli attacchi realizzati con l’uso di droni da parte dei guerriglieri e organizzazioni criminali. La decisione arriva dopo che nel 2024 sono stati registrate un totale di 115 incursioni contro obiettivi civili e militari con l’utilizzo di velivoli a controllo remoto. “Il sistema anti-drone è un esempio dell’impegno del governo nell’innovazione tecnologica e nella difesa della sovranità e della sicurezza nazionale”, ha affermato il ministro della Difesa Ivan Velásquez in una nota ripresa dai media locali. Il costo dei sistemi è di circa 4,4 milioni di euro (20 miliardi di pesos). “Questo investimento posiziona inoltre la Colombia come punto di riferimento regionale nella lotta contro le nuove minacce. La strategia di modernizzazione tecnologica rappresenta uno sforzo determinato per rafforzare i sistemi di difesa a protezione degli abitanti, del territorio e dei beni della nazione”. Lo Stato maggiore centrale (Emc) – organizzazione criminale composta da dissidenti delle disciolte Forze armate rivoluzionarie di Colombia (Farc) – ha iniziato quest’anno a utilizzare i droni negli attacchi contro obiettivi militari e installazioni strategiche. I dispositivi vengono utilizzati anche per attività di spionaggio oltre che per contrabbando e traffico di droga.

