Coloni danno fuoco a case in Cisgiordania, interviene Idf

agenzia

Cinquanta israeliani assaltano villaggio e scoppia scontro

ROMA, 01 APR – Un gruppo di circa 50 coloni israeliani è entrato stasera nel villaggio palestinese di Duma in Cisgiordania, dando fuoco alle proprietà e attaccando i residenti. E’ dovuto intervenire l’Idf per sedareno “scontro violento” tra israeliani e palestinesi. Lo riporta il Times of Israel. L’Idf afferma di aver ricevuto segnalazioni secondo cui decine di israeliani sono entrati a Duma e hanno appiccato il fuoco alle proprietà. “In seguito, si è sviluppato un violento scontro tra civili israeliani e palestinesi nella zona con segnalazioni di diversi palestinesi feriti nell’incidente” fino all’arrivo dell’esercito israeliano.

