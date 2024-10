Comando Idf a truppe, ‘Restate vigili e seguite le istruzioni’

agenzia

L'esercito israeliano è in allerta in tutto il paese

ROMA, 30 SET – L’esercito israeliano è in allerta in tutto il Paese “per rafforzare la resilienza del fronte interno israeliano” ma anche al confine con il Libano dove ieri il comandante dell’Home Front Command, Rafi Milo, ha visitato le autorità locali nel nord. Durante la visita – informa l’Idf su Telegram – Milo ha sottolineato l’impegno dell’Idf nel “cambiare la situazione della sicurezza e nel riportare i residenti del nord di Israele alle loro case”. “Come parte degli sforzi per aumentare la prontezza, le unità dell’Home Front Command dell’Idf sono dispiegate in varie località del Paese per fornire una risposta immediata quando necessario”, ha detto. “La nostra prontezza sul fronte interno si basa su tre componenti principali: difesa aerea, allerte e le vostre azioni come civili. La difesa aerea non è impenetrabile; ci sono delle lacune, come potete vedere anche qui. Pertanto, quando sentite un allarme, entrate immediatamente in uno spazio riparato. Se non avete accesso a uno spazio riparato, scegliete lo spazio più sicuro disponibile ed entraci: questo salva delle vite. Resta vigile, pronto e segui le istruzioni”. L’ agenzia Epa mostra diverse immagini di soldati, carri armati e veicoli militari israeliani raccolti al confine con il Libano.

