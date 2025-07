Come sta Donald Trump? In Inghilterra rilanciano i dubbi per le caviglie gonfie e i lividi alle mani

il caso

Ne ha scritto anche il Daily Mirror che ha raccolto alcune foto e commenti

Montano nuovi sospetti, fra i cacciatori di complotti del web e i collezionisti di diagnosi mediche online fai-da-te, sulla salute di Donald Trump. A raccoglierle, fra i profili social di vari navigatori degli Usa o di altra origine variamente ostili al 79enne presidente americano, è oggi anche il tabloid britannico Daily Mirror.

Le caviglie gonfie

L’ultimo spunto arriva da alcune immagini in cui Trump mostra apparentemente due caviglie molto gonfie, strette nelle scarpe. Le foto in questione, relative alla premiazione della finale della Coppa del Mondo di calcio per club, giocata domenica a New York, sono scattate frontalmente e senza ostacoli: e i piedi del presidente appaiono accostati in modo innaturale. In più sono circolate foto con dei lividi alle mani.

«Sta peggiorando»

«Qualunque cosa nasconda, sta peggiorando», si affretta a commentare un anonimo utilizzatore di X citato dal Mirror. «L’insufficienza cardiaca causa l’accumulo di fluido nelle gambe», sentenzia a botta sicura un altro ‘luminarè da tastiera. Non manca chi arriva ad avanzare l’ipotesi di sintomi legati magari a un principio di demenza senile: quasi a voler vendicare il modo con cui The Donald e i suoi sostenitori hanno a suo tempo cavalcato gli indizi (in quel caso evidenti) di una sindrome degenerativa a carico di Joe Biden durante la sua presidenza.