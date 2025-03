Comitato russo, Ucraina ha attaccato 34 regioni dal 2022

agenzia

'Uccisi 652 civili, tra cui 23 bambini'

ROMA, 02 MAR – Oltre 30 regioni russe situate al di fuori della zona di operazione militare speciale sono state attaccate dall’Ucraina da febbraio 2022. Lo ha detto il presidente del comitato investigativo russo Alexander Bastrykin alla TASS. “Dall’inizio dell’operazione militare speciale, la parte ucraina ha preso di mira i territori di 34 entità della Russia. Si tratta di regioni situate oltre il territorio dell’operazione militare”, ha affermato. Il capo del comitato investigativo ha specificato che per farlo le forze armate ucraine utilizzano, tra le altre cose, armi occidentali: sistemi missilistici tattici, lanciarazzi multipli e sistemi di artiglieria, nonché veicoli aerei senza pilota. Bastrykin ha anche detto che “652 civili sono stati uccisi, tra cui 23 bambini. 2.980 persone sono rimaste ferite, tra cui 169 bambini” e che al riguardo “sono in corso indagini penali per tutti questi fatti”.

