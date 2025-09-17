Commissione Ue sospende il sostegno bilaterale a Israele

agenzia

Suica, 'è segnale che conferma nostra politica per la pace'

BRUXELLES, 17 SET – “Sospendiamo il sostegno bilaterale al governo israeliano. Si tratta di un segnale importante, che conferma la nostra politica a favore della pace. In particolare, 14 milioni di euro di fondi già stanziati per il periodo 2020-2024. Di tale importo, 4,3 milioni di euro sono stati contrattualizzati, mentre 9,4 milioni di euro rimangono non contrattualizzati. Fino a nuovo avviso, non procederemo all’identificazione congiunta di nuove azioni né alla firma di contratti”. Lo ha annunciato la commissaria Ue Dubravka Suica sottolineando che in questo caso l’esecutivo comunitario ha potuto prendere una decisione “indipendente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA