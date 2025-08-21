Compie 116 anni Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo

agenzia

Bisnonna inglese ha festeggiato nella casa di cura che la ospita

LONDRA, 21 AGO – Un nuovo straordinario traguardo per Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo: la bisnonna inglese ha compiuto 116 anni ricevendo molti auguri. “Ethel e la sua famiglia sono molto grate per tutti i gentili messaggi e l’interesse dimostrato nei suoi confronti in occasione del suo 116° compleanno”, ha dichiarato la casa di cura nel Surrey che ospita la supercentenaria. E’ diventata la titolare del record di longevità dopo la scomparsa il 30 aprile scorso della suora brasiliana Inah Canabarro Lucas. Caterham è nata il 21 agosto del lontano 1909 in un villaggio dell’Hampshire, in Inghilterra meridionale: prima del diluvio della Grande Guerra, mentre sul trono di quello che era ancora l’Impero britannico sedeva re Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, bisnonno della defunta Elisabetta II e trisavolo dell’attuale monarca, il 76enne Carlo III. Ultima di 8 figli, nonna Ethel dopo l’ufficializzazione del suo primato in maggio aveva ricevuto una lettera personale del sovrano: che si felicitava per il “rimarchevole traguardo” da lei raggiunto. A 18 anni si trasferì nell’India coloniale, assunta come au pair nella famiglia di un ufficiale dell’esercito di Sua Maestà; poi, al ritorno in Gran Bretagna, conobbe a una festa il futuro marito Norman, sposato nel 1933 e col quale ha vissuto a Hong Kong e a Gibilterra prima di tornare in terra inglese. Rimasta vedova quasi mezzo secolo fa, nel 1976, Ethel ha smesso di guidare solo alla soglia dei 100 anni. Mentre a quasi 111 è riuscita pure a guarire dal Covid. Il segreto della sua longevità? “Non aver litigato con nessuno”, rispose una volta a un giornalista.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA