Compleanno a Capri per Blinken, Tajani regala disco dei Maneskin

agenzia

Il segretario Usa ha spento le candeline il 16, la moglie ieri

CAPRI, 18 APR – Un disco dei Maneskin, la popolare band romana conosciuta anche negli Stati Uniti, è il regalo che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto al segretario di Stato americano Antony Blinken per il suo 62simo compleanno festeggiato alla vigilia del vertice di Capri dove il funzionario di Stato americano è arrivato in compagnia della moglie che a sua volta ha festeggiato ieri il suo compleanno sull’isola. La consegna del regalo è avvenuta in una della pause del vertice caprese.

