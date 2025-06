Condanna Kirchner, la giustizia reclama 470 milioni di euro

agenzia

La cifra del risarcimento fissata dal tribunale di cassazione

BUENOS AIRES, 12 GIU – Dopo la conferma della condanna a sei anni per corruzione da parte della Corte Suprema, la giustizia argentina potrebbe dare seguito adesso anche a una milionaria richiesta di risarcimento per danni all’erario pubblico nei confronti della ex presidente Cristina Fernández de Kirchner e degli altri otto imputati nel processo per corruzione negli appalti pubblici della provincia patagonica di Santa Cruz. Secondo le stime fatte da esperti, la richiesta di risarcimento di 85 miliardi di pesos fissata dal tribunale di cassazione nel 2022 corrisponderebbe infatti oggi, al netto dell’inflazione, a oltre 640 miliardi di pesos (circa 470 milioni di euro). Nella sua ultima presentazione all’Ufficio Anticorruzione, Kirchner ha dichiarato un patrimonio di circa 250 milioni di pesos (18 mila euro circa), ma la procura ha già chiesto l’embargo anche di 4 milioni di dollari ritrovati in una cassetta di sicurezza e di oltre 26 proprietà, alcune già cedute ai figli, oltre alle società Los Sauces e Hotesur Sa, che si ritiene siano state usate nello schema di corruzione.

