Conflitto con l’Iran, alto funzionario israeliano: «Stanno emergendo iniziative di mediazione»

La crisi in Medio Oriente

La conferma a pochi minuti dalle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump

Un alto funzionario del gabinetto di sicurezza israeliano ha confermato che «dietro le quinte stanno emergendo iniziative di mediazione» tra Israele e Iran, ma ha precisato che «al momento non esiste alcuna proposta concreta di cessate il fuoco». Lo riferisce la stampa israeliana, pochi minuti dopo le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump. Secondo la fonte, non vi è una reale pressione internazionale su Israele per fermare l’operazione militare: “Abbiamo ancora molte sorprese e una forte determinazione».

