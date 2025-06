Conflitto tra Israele e Iran: Trump parla di pace ma non esclude il coinvolgimento degli Usa

La crisi internazionale

Israele e Iran «devono raggiungere un accordo». Donald Trump parla di pace in pubblico e in privato lasciando trapelare chiaramente la sua volontà di tenere, almeno per il momento, gli Stati Uniti fuori dalla guerra, evitando così che restino impantanati in un nuovo conflitto in Medio Oriente.

In una girandola di incontri e telefonate, il presidente lavora da venerdì per cercare di disinnescare la guerra e tornare a negoziare con un Iran indebolito dai bombardamenti. “Non c’è nessuna scadenza» per Teheran per sedersi al tavolo, «vorrebbero un accordo», ha detto ai microfoni di Abc. Trump finora ha resistito alle pressioni di Israele e dei falchi repubblicani a unirsi alla guerra, limitando il ruolo degli Usa a sostenere gli sforzi difensivi israeliani. Pur non escludendo un coinvolgimento americano – «è possibile», ha affermato – Trump è apparso suggerire che potrebbe esserci solo se le basi e gli interessi americani nell’area finissero sotto attacco. In quel caso – ha minacciato – l’Iran verrebbe colpito con tutta la forza dell’esercito americano. Del resto, all’interno della Casa Bianca lo scetticismo contro una discesa in campo americana è elevato. Pur nella consapevolezza che gli Stati Uniti consentirebbero a Israele di raggiungere più facilmente i suoi obiettivi e chiudere la missione con successo, il prezzo politico da pagare in casa sarebbe troppo alto per un presidente che ha criticato tutti i suoi predecessori per aver inviato le truppe americane a combattere all’estero.