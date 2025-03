Congo e M23 al tavolo negoziale il 18 marzo a Luanda

agenzia

Angola annuncia la data delle trattative fra governo e ribelli

LUANDA, 12 MAR – L’Angola, mediatore nel conflitto nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), ha annunciato l’avvio di “negoziazioni di pace dirette” tra il governo congolese e il gruppo armato M23 a partire da martedì prossimo 18 marzo. “A seguito delle démarche della mediazione angolana, delegazioni della Repubblica Democratica del Congo e del M23 inizieranno negoziati di pace diretti nella città di Luanda”, ha dichiarato la presidenza angolese. La notizia segue l’annuncio del presidente Joao Lourenço, che ieri aveva anticipato colloqui “nei prossimi giorni” senza precisare una data, nell’ambito del processo di Luanda. Un ostacolo chiave è stato superato: il presidente congolese Félix Tshisekedi aveva a lungo rifiutato il dialogo con il “Movimento del 23 Marzo” (M23), accusato di essere un “gruppo terrorista” e sostenuto da circa 4.000 soldati rwandesi, secondo esperti delle Nazioni Unite. Il gruppo, attivo dal 2021, ha conquistato città strategiche come Goma e Bukavu dall’inizio dell’anno, in una regione ricca di minerali come coltan, oro e cobalto, cruciali per l’industria tecnologica globale. Il M23 aveva ribadito a febbraio il suo “impegno” per un “dialogo diretto che affronti le cause profonde del conflitto”. Il cambio di rotta di Kinshasa, dopo la visita di Tshisekedi a Lourenço, giunge mentre il governo aveva messo una taglia sui leader del M23. Kinshasa attribuisce al conflitto “oltre 7.000 morti” solo quest’anno, accusando il Rwanda di voler sfruttare i giacimenti minerari del Nord e Sud-Kivu. Kigali cita invece minacce delle Forze Democratiche di Liberazione del Rwanda (Fdlr). L’Onu segnala 80.000 sfollati, di cui 61.000 verso il Burundi, raising timori di un’escalation regionale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA