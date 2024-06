Congresso Usa vuole sentire Scarlett Johansson dopo caso OpenAI

agenzia

La vicenda della voce dell'attrice per l'assistente di ChatGpt

NEW YORK, 10 GIU – Il congresso americano chiede di sentire l’attrice Scarlett Johansson dopo la disputa con OpenAI per la voce di Sky, l’assistente virtuale dell’ultima versione di ChatGpt. L’attrice aveva infatti denunciato che la voce usata dal colosso dell’intelligenza artificiale assomigliava “sinistramente” a quella di Samantha, la seducente interfaccia femminile da lei interpretata oltre dieci anni fa nel film Her. La volontà della commissione di supervisione della camera di sentire Johansson mostra la velocità con cui le autorità americane puntano a muoversi per cercare di regolare l’intelligenza artificiale per la privacy e i diritti di proprietà intellettuale.

