Consigliere indiano Doval, ‘Putin atteso in India a fine anno’

MOSCA, 07 AGO – Ajit Doval, consigliere per la sicurezza nazionale del premier indiano, ha detto che il presidente russo Vladimir Putin è atteso in visita in India “per la fine dell’anno”: lo precisa la Tass. “Siamo lieti di apprendere della visita del presidente Putin, prevista per la fine dell’anno nel nostro Paese. Ed è molto importante che l’incontro al più alto livello stabilisca nuove direzioni di sviluppo e dia un risultato significativo e tangibile nei negoziati”, ha affermato Doval secondo la Tass in un incontro con il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergey Shoigu. Ieri il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi aggiuntivi del 25% per l’India a partire dal 27 agosto sostenendo che sia una sanzione per l’acquisto di petrolio russo.

