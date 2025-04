Consiglio d’Europa, l’Ungheria non limiti i diritti Lgbti

agenzia

Commissario per diritti umani chiede di rivedere le restrizioni

STRASBURGO, 02 APR – “Il parlamento ungherese dovrebbe emendare la legge sul diritto di riunione, che di fatto vieta eventi come le marce del Pride, e astenersi dall’adottare proposte legislative che minacciano i diritti umani delle persone lgbti”. A chiederlo è il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Michael O’Flaherty, in una lettera inviata al Presidente dell’Assemblea nazionale ungherese, Lazlo Kover.

