Consiglio d’Europa, ‘niente pressioni politiche sulla Cedu’

agenzia

Replica a Italia e Danimarca, 'proteggiamo diritti fondamentali'

BRUXELLES, 24 MAG – “In una società governata dallo Stato di diritto, nessun organo giudiziario dovrebbe subire pressioni politiche. Le istituzioni che proteggono i diritti fondamentali non possono piegarsi ai cicli politici. Se lo fanno, rischiamo di erodere la stessa stabilità che sono state costruite per garantire. La Corte non deve essere usata come arma, né contro i governi, né da loro”. E’ quanto sottolinea il segretario generale del Consiglio d’Europa Alain Berset replicando alla lettera promossa da Italia e Danimarca in cui si contestano alcune sentenze della Cedu in merito alle questioni migratorie.

