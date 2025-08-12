Consiglio d’Europa, ‘non autorizzare invio d’armi a Israele’

agenzia

'Il conflitto a Gaza ha raggiunto proporzioni disastrose'

BRUXELLES, 12 AGO – “Il conflitto a Gaza ha raggiunto proporzioni disastrose e continua a causare immense sofferenze umane. Sebbene il mio mandato non copra la situazione nella regione, ho avviato un dialogo con gli Stati membri del Consiglio d’Europa in merito ai loro obblighi nel contesto del commercio internazionale di armi, al fine di garantire che le loro azioni non contribuiscano a violazioni dei diritti umani”. Lo afferma il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Michael O’Flaherty. “Prendo atto delle misure adottate da alcuni Stati membri per sospendere o limitare i trasferimenti di armi verso Israele, tra cui la Germania la scorsa settimana. Prendo inoltre atto del contributo significativo di alcune strutture nazionali per i diritti umani nel sensibilizzare e sollecitare i rispettivi governi a rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani in questo contesto. Tuttavia, occorre fare di più e in fretta. Ribadisco il mio invito agli Stati membri a fare tutto il possibile per prevenire e affrontare le violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nel contesto del conflitto a Gaza: ciò include l’applicazione delle norme giuridiche esistenti per garantire che i trasferimenti di armi non siano autorizzati laddove sussista il rischio che possano essere utilizzati per commettere violazioni dei diritti umani”.

