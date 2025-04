Contrabbando di formiche in Kenya, fermati due turisti belgi

agenzia

Avevano 5000 esemplari, tra cui le preziose 'giganti africane'

NAIROBI, 15 APR – Contrabbando di formiche, questa la curiosa accusa per la quale in Kenya due giovani cittadini belgi, si sono dichiarati colpevoli, dopo essere stati trovati in possesso di 5000 formiche all’aeroporto internazionale Jkia di Nairobi, per un valore approssimativo di 10 mila euro, come riporta il quotidiano The Standard. Alcuni di questi esemplari, sarebbero di formiche giganti africane, che nel Regno Unito sono valutate fino a 220 dollari l’una. I due belgi, David Lornoy e Lodewijckx Seppe, nel paese come turisti di safari, sono stati trovati con 5000 esemplari di formiche “regine” nascoste in provette, si sono dichiarati colpevoli di commercio di specie selvatiche in violazione della legge sulla fauna selvatica. Nell’operazione sono stati fermati anche un vietnamita, Duh Hung Nguyen e il keniano Dennis Ng’ang’a, che hanno ammesso di aver contrabbandato altre 300 formiche, nascoste in due contenitori. Il Kenya Wildlife Service, ente governativo per la salvaguardia della fauna selvatica, ha lanciato l’allarme per l’esportazione clandestina di insetti esotici, che sarebbero molto richiesti in Asia ed Europa.

