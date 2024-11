Contrari a Ursula Tarquinio e Strada, Left, Verdi e Lega

agenzia

In totale quindi 52 eurodeputati italiani votano sì e 23 no

ROMA, 27 NOV – Tra gli eurodeputati italiani che hanno votato contro la Commissione Ursula bis, gli eletti indipendenti nella lista del Pd, Cecilia Strada e Marco Tarquinio. Contrari anche tutti i 10 eletti italiani del gruppo Left di cui fanno parte esponenti di Sinistra italiana e del M5s. Sempre contrari i 3 eurodeputati Verdi: una di loro era assente per maternità. Infine compatto il no della truppa degli 8 leghisti del gruppo dei Patrioti. In totale quindi 52 eurodeputati italiani hanno votato sì e 23 no.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA