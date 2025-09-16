«Contrari all’offensiva a Gaza»: il ministro degli esteri Tajani schiera l’Italia

La presa di posizione

La prudenza di Meloni. Opposizioni chiedono che riferisca in Aula

In mattinata, a una dozzina di ore dall’avvio dell’operazione dell’esercito israeliano, è Antonio Tajani a definire la posizione del governo. «Abbiamo sempre detto di essere contrari all’offensiva su Gaza per i rischi che corre la popolazione civile, non certo per difendere Hamas che usa gli ostaggi come scudi umani», le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, che però sono solo «banalità» per le opposizioni, unite nel chiedere a Giorgia Meloni di presentarsi alla Camera a riferire e a far convocare l’ambasciatore di Israele. Mentre il segretario della Cgil Maurizio Landini, contro il «massacro e la deportazione del popolo palestinese», annuncia per venerdì una «mobilitazione», e i metalmeccanici della Fiom per quel giorno proclamano quattro ore di sciopero.

Per Tajani bisogna «accelerare i tempi per un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi senza condizioni e la fine degli attacchi. Si è già vista carneficina in questi mesi a Gaza, non sarà facile». E anche il ministro della Difesa Guido Crosetto critica il «metodo» di Benjamin Netanyahu: «Non penso che l’attacco a Gaza sia il bene di Israele. Non penso che la lotta ad Hamas, che è sacrosanta, debba essere fatta in questo modo, non penso che si possa pensare di deportare il popolo palestinese, non è una cosa che mette in sicurezza Israele, ma neanche nessun altro Paese del Medio Oriente».

All’ora di cena ancora non è arrivato alcun commento ufficiale dalla premier. Che a Palazzo Chigi non c’è quando poco prima delle 19 esce il corteo di auto dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta. Il diplomatico è stato ricevuto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e da Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico di Meloni. Un silenzio, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, che potrebbe essere legato anche a una prudente attesa del pacchetto di sanzioni contro Israele che la Commissione Ue presenterà nelle prossime ore: su alcune di queste Roma non avrebbe dubbi, su altre, spiegano le stesse fonti, si lavorerà nei prossimi giorni di trattative per cercare un compromesso.