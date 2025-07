Corbyn, bambini Gaza muoiono perché mondo si rifiuta di aiutarli

agenzia

'Non perché non possa'

ROMA, 26 LUG – “I bambini di Gaza muoiono di fame. Non perché il mondo non possa aiutarli, ma perché il mondo si è rifiutato di aiutarli”. Lo scrive l’ex leader laburista britannico Jeremy Corbyn su X. Corbyn, che pochi giorni fa ha fondato un nuovo partito a sinistra del Labour, lo ‘Your party’, ha accusato il premier moderato Keir Starmer di “complicità nei crimini contro l’umanità” di Israele contro i palestinesi a Gaza, per non aver bloccato completamente la vendita di armi allo Stato ebraico. Nel suo post su X rinnova l’invito a fermare la vendita di armi e componenti a Israele e a inviare cibo sotto l’egida dell’Onu e dell’Unrwa. E annuncia che il suo nuovo partito pacifista conta già, in 28 ore, 300 mila iscritti.

