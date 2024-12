Corea del sud, arrestato capo di stato maggiore dell’esercito

agenzia

Accusato di aver svolto un ruolo chiave in insurrezione

ROMA, 17 DIC – Il capo di stato maggiore dell’esercito sudcoreano, il generale Park An-su, è stato arrestato. Lo riferisce l’agenzia Yonhap. L’alto ufficiale ha prestato servizio come comandante in capo durante la breve imposizione della legge marziale da parte del presidente Yoon Suk Yeol. Park è stato tratto in arresto con l’accusa di aver svolto un ruolo chiave in un’insurrezione e per abuso di potere.

