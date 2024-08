Corea del Sud, incendio in un hotel: sette morti e 12 feriti

agenzia

L'incidente nella città di Bucheon, ancora ignote le cause

SEUL, 23 AGO – Sette persone sono morte e altre 12 sono rimaste ferite in un incendio avvenuto in un hotel della Corea del Sud, hanno reso noto oggi le autorità locali. Il rogo è scoppiato ieri sera in una stanza all’ottavo piano di una struttura alberghiera di Bucheon, circa 25 chilometri a ovest della capitale Seul. Le cause dell’incendio, che è stato domato dopo tre ore, non sono ancora chiare. Secondo l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap erano gli 27 ospiti che al momento dell’incidente alloggiavano nell’hotel, una struttura di nove piani e 64 camere. Lo scorso giugno 23 persone sono morte in un vasto incendio in una fabbrica di batterie al litio della Corea del Sud, uno dei peggiori disastri industriali che il Paese asiatico abbia conosciuto negli ultimi anni.

