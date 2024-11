‘Corsa alle armi di donne e Lgbtq+ dopo la vittoria di Trump’

agenzia

In aumento le iscrizioni ai club e corsi per usare le pistole

WASHINGTON, 24 NOV – Dopo la vittoria di Donald Trump a novembre c’è stato un aumento delle vendite di armi nella comunità Lgbtq+ e le donne. Lo riporta il Guardian citando i dati del Liberal Gun Club. L’organizzazione ha affermato di aver ricevuto migliaia di nuove richieste di adesione dopo le elezioni, circa la metà delle quali provenivano da donne, persone queer e trans. La sede del club nel Wisconsin ha già formato 100 nuovi membri, secondo la portavoce, Lara Smith, mentre i Pink Pistols, un gruppo di armi che si rivolge alle persone LGBTQ+, ha detto di aver lanciato sei nuovi corsi dopo le elezioni. E su Youtube spopolano i video di Tacticool Girlfriend, una persona trans che spiega come maneggiare le armi. Le vendite di pistole e fucili per motivi politici sono avvenute anche in passato, ad esempio dopo la prima vittoria di Barack Obama nel 2008. Ma anche prima delle elezioni di novembre, c’è stato un aumento di acquisti da parte dei conservatori che ritenevano che la vittoria di Kamala Harris avrebbe comportato una repressione del secondo emendamento.

