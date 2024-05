Corte d’appello Usa conferma la condanna a 20 anni per R Kelly

agenzia

La sentenza per abusi sessuali su minori

NEW YORK, 26 APR – Il cantante R Kelly è stato ‘correttamente condannato a 20 anni di carcere per le accuse di abusi sessuali a minori’. Lo ha stabilito una corte federale d’appello di Chicago dopo che il cantante R&B aveva fatto appello contro il verdetto della giuria. “Siamo delusi dalla decisione ma la nostra battaglia è lungi dall’essere finita”, affermano i legali del cantante, assicurando che seguiranno tutte le strade a disposizione per scagionare il loro assistito.

