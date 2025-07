Corte Suprema, Trump può procedere con tagli a istruzione

agenzia

I saggi sospendono la decisione di un tribunale

NEW YORK, 14 LUG – La Corte Suprema consente a Donald Trump di procedere con lo smantellamento del Dipartimento dell’Istruzione. I saggi hanno sospeso la decisione di un tribunale inferiore che aveva bloccato i licenziamenti di Trump sostenendo che il dipartimento non sarebbe stato in grado di continuare a svolgere i suoi compiti con uno staff decimato.

