Corte Suprema Usa accetta l’appello di Trump sui dazi

agenzia

L' udienza fissata per novembre

WASHINGTON, 09 SET – La Corte Suprema americana ha annunciato di aver accolto l’appello sui dazi presentato da Donald Trump e ha fissato un’udienza d’urgenza per novembre. Dopo che una corte d’appello a dichiarato “illegali” i dazi di Trump, il ‘solicitor general’ John Sauer ha esortato il massimo tribunale americano ad “accelerare la risoluzione di questo caso. Nel ricorso presentato dall’amministrazione si chiedeva ai nove saggi di decidere entro il 10 settembre se esaminare il contenzioso e programmare un’udienza per la prima settimana di novembre. Il tycoon ha ammonito nei giorni scorsi che, se la sentenza non sarà ribaltata, gli Usa rischiano la “distruzione” e una nuova ‘Grande depressione”: il rischio è il rimborso delle misure e la tenuta degli accordi commerciali con la Ue e vari altri Paesi.

