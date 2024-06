Corte suprema Usa consente l’aborto d’emergenza in Idaho

agenzia

Sposa la linea della Casa Bianca

WASHINGTON, 27 GIU – La corte suprema Usa consente, per ora, l’aborto in casi di emergenza medica in Idaho, sposando la linea della Casa Bianca contro gli stati repubblicani più intransigenti e aprendo così la strada ad una maggiore tolleranza nelle situazioni estreme. La sentenza è stata pubblicata oggi, dopo la diffusione ieri della bozza per un errore.

