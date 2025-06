Corte Suprema Usa toglie divieto espulsioni Paesi terzi

agenzia

I giudici liberal votano contro

WASHINGTON, 23 GIU – Vittoria per Donald Trump. La Corte Suprema ha revocato il divieto imposto da un tribunale minoredi espellere migranti verso Paesi Terzi. Lo riporta The Hill. I tre giudici liberal hanno votato contro accusando i colleghi del massimo tribunale di “premiare l’illegalità” con questa sentenza. Il caso passerà ora in appello e potrebbe infine tornare alla Corte Suprema. Nell’ambito della più ampia repressione dell’immigrazione, Trump ha preso in considerazione le espulsioni da Paesi terzi, come El Salvador sostenendo di agire nella legalità. Ma rappresentati da gruppi legali specializzati diversi cittadini stranieri anonimi hanno intentato causa all’amministrazione dichiarando che la mossa viola il diritto al giusto processo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA