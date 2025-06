Corte Usa, Trump può mantenere Guardia Nazionale a Los Angeles

agenzia

La decisione in appello sospende il divieto precedente

NEW YORK, 13 GIU – Donald Trump può mantenere almeno per ora la Guardia Nazionale schierata in California in risposta delle proteste. Lo ha deciso la corte d’appello del nono circuito sospendendo la precedente decisione del giudice Charles Breyer che aveva ordinato al presidente di restituire il controllo delle truppe al governatore Gavin Newsom. Breyer aveva bollato la decisione di Trump come “illegale”, accusando il presidente di aver “superato i limiti della sua autorità e violato il decimo emendamento della Costituzione”.

