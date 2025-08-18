Sfoglia il giornale

Costa, domani Consiglio Europeo in videoconferenza

Per un resoconto degli incontri di oggi a Washington

Di Redazione |

BRUXELLES, 18 AGO – “Ho convocato una videoconferenza con i membri del Consiglio europeo per domani alle 13:00 CEST, per un resoconto degli incontri odierni a Washington DC sull’Ucraina. Insieme agli Stati Uniti, l’Ue continuerà a lavorare per una pace duratura che tuteli gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa”. Lo annuncia il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

