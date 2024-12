Costa, non è il momento di speculare ma di rafforzare Kiev

agenzia

Determinati a restare al fianco dell'Ucraina, ora pace duratura

BRUXELLES, 19 DIC – “Posso assicurarvi che l’atmosfera sull’Ucraina è stata di forte determinazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa al termine del vertice europeo. “L’Ue resta al fianco dell’Ucraina per vincere una pace duratura, non una capitolazione, solo l’Ucraina può dare il via alle negoziazioni: non è il momento di speculare sulle varie opzioni ma di rafforzare Kiev per qualunque scenario”, ha aggiunto.

