Costa, tutte le parti rispettino il diritto internazionale

agenzia

'Moderazione, la diplomazia rimane l'unica via per la pace'

BRUXELLES, 22 GIU – “Profondamente allarmato dalle notizie che giungono dal Medio Oriente. Invito tutte le parti a dare prova di moderazione e rispetto del diritto internazionale e della sicurezza nucleare. La diplomazia rimane l’unica via per portare pace e sicurezza nella regione mediorientale. Troppi civili saranno ancora una volta vittime di un’ulteriore escalation. L’Ue continuerà a dialogare con le parti e i nostri partner per trovare una soluzione pacifica al tavolo dei negoziati”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA