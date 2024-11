Cotton si sfila,non vuole ruolo nell’amministrazione Trump

agenzia

Il nome del senatore repubblicano circolato per la Difesa

WASHINGTON, 07 NOV – Il senatore dell’Arkansas, Tom Cotton, ha detto alla squadra di Donald Trump di voler restare in Senato e non voler alcun ruolo nell’amministrazione. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Il nome di Cotton è circolato nelle ultime settimane per ruoli di spicco all’intelligence, alla sicurezza nazionale o come segretario alla difesa.

