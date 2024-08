Creata una task-force contri i roghi in Amazzonia e nel Pantanal

agenzia

Per il governo la crisi è accentuata dal cambiamento climatico

BRASILIA, 22 AGO – Il governo brasiliano ha creato una task-force per mitigare gli impatti della siccità e degli incendi in Brasile, che da settimane stanno devastando specialmente il Pantanal e l’Amazzonia. Le azioni sono state discusse a Brasilia in una riunione del ministro della Casa civile, Rui Costa, con i governatori degli Stati coinvolti. Per combattere i roghi boschivi nella foresta amazzonica, l’esecutivo federale ha a disposizione 1.489 uomini dell’Istituto brasiliano per la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali rinnovabili e dell’Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità. Secondo fonti ufficiali, il cambiamento climatico ha rallentato e peggiorato la stagione degli incendi nella regione amazzonica, proprio come nel Pantanal. Dalla metà del 2023, l’Amazzonia sta affrontando una delle peggiori siccità della storia.

