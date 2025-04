agenzia

Peskov: 'Per questo è saltato il vertice a Londra'

MOSCA, 23 APR – L’incontro di Londra sull’Ucraina non ha potuto aver luogo perché i partecipanti non sono stati in grado di concordare le posizioni su alcun punti. Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA