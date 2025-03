Cremlino, ‘cambio politica estera Usa coincide con la nostra’

agenzia

Lo afferma Peskov in intervista alla Tv

MOSCA, 02 MAR – Il Cremlino ha affermato che il drastico cambiamento nella politica estera degli Stati Uniti nei confronti della Russia è in gran parte in linea con la visione di Mosca. “La nuova amministrazione sta rapidamente cambiando tutte le sue configurazioni in politica estera. Ciò coincide in gran parte con la nostra visione”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, in un’intervista alla televisione di Stato russa registrata mercoledì scorso e trasmessa oggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA