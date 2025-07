Cremlino, ‘contingente europeo in Ucraina inaccettabile’

agenzia

Lo ha detto il portavoce commentando la proposta di Macron

MOSCA, 11 LUG – Lo schieramento di un contingente europeo in Ucraina è “inaccettabile” per la Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in merito al possibile impiego di truppe di cui ha parlato ieri il presidente francese Emmanuel Macron. “Lo schieramento di contingenti militari stranieri sul territorio ucraino vicino alle nostre frontiere è per noi inaccettabile”, ha affermato Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti.

