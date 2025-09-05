Sfoglia il giornale

Cremlino, europei intralciano la risoluzione del conflitto

Peskov, tentano di fare dell'Ucraina il centro dell'anti-Russia

Di Redazione |

MOSCA, 05 SET – Dura presa di posizione del Cremlino nei confronti dei Paesi europei accusati di “ostacolare” la risoluzione del conflitto in Ucraina. “Gli europei – sono le parole del portavoce di Mosca, Dmitri Peskov, in un’intervista al quotidiano russo Izvestia – ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non stanno contribuendo affatto”. Peskov accusa l’Europa di “continuare nei tentativi” di fare dell’Ucraina “il centro di tutto ciò che è anti-russo”.

